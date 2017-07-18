«Спартак» объявил стартовый состав на дерби с «Динамо»
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1-го тура РФПЛ с «Динамо».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Петкович, Тигиев, Леонтьев, Щербаков, Попов, Ананидзе, Бакаев, Тимофеев, Самсонов, Нимели, Давыдов.
Напомним, игра состоится сегодня в Химках и стартует в 19.30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
#ДинамоСпартак#ВпередСпартак pic.twitter.com/OuGc7fkCLh— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 июля 2017 г.
Отметим, что команда Массимо Карреры является действующим чемпионом страны. Что касается «Динамо», то клуб прошлый сезон провел в ФНЛ. В этом году команда вернулась в элитный дивизион первенства России.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета, Ионов, Катрич, Панченко, Бечирай
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция