Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Австралия4 : 3Россия
Футбол  Динамо- : -Спартак
Футбол  Локомотив- : -Арсенал Тула
Футбол  Франция- : -Исландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» объявил стартовый состав на дерби с «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1-го тура РФПЛ с «Динамо».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Петкович, Тигиев, Леонтьев, Щербаков, Попов, Ананидзе, Бакаев, Тимофеев, Самсонов, Нимели, Давыдов.

Напомним, игра состоится сегодня в Химках и стартует в 19.30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Отметим, что команда Массимо Карреры является действующим чемпионом страны. Что касается «Динамо», то клуб прошлый сезон провел в ФНЛ. В этом году команда вернулась в элитный дивизион первенства России. 

Матч

Динамо - Спартак

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета, Ионов, Катрич, Панченко, Бечирай

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Локомотив» – «Арсенал». Стартовые составы командСтал известен стартовый состав «Локомотива» на матч первого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».Тренерский штаб «Динамо» огласил состав на игру со «Спартаком»«Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы на московское дерби, которое состоится сегодня в рамках 1-го тура РФПЛ.Тошич ведет переговоры с тульским «Арсеналом»Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что ведет переговоры с тульским «Арсеналом» о подписании контракта.Георгий Черданцев: Зачем Канунников «Спартаку»? Не понимаюКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном переходе в «Спартак» полузащитника «Рубина» Максима Канунникова.РФПЛ. 1-й тур. «Динамо» примет «Спартак», «Локомотив» – «Арсенал» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура Российский футбольной премьер лиги.Два футболиста «Рубина» перешли на правах аренды в «Нефтехимик»«Нефтехимик» подписал арендное соглашение с защитником Сергеем Дорониным и нападающим Дмитрием Каменщиковым из «Рубина». Об этом информирует официальный сайт нижнекамского клуба.Лунев подарил перчатки вратарям школы «Уфы»Вратарь «Зенита» Андрей Лунев подарил свои перчатки воспитанникам спортшколы «Уфы».«Спартак» проявляет интерес к НойштедтеруПолузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер попал в сферу интересов «Спартака», сообщает Sporun Dibi.Леонардо Лима: Роналдиньо попросил сыграть красивоЛеонардо Лима: Роналдиньо попросил сыграть красивоНападающий «Ахмата» Леонардо Лима рассказал о дебютном голе, приезде Роналдиньо в Грозный и том, почему отказал «Локомотиву».Агент Ригони: Мой клиент может присоединиться к «Зениту» этим летомКак сообщает A Bola, полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Зенит».Леонардо Лима: Я не фанат Вагнера Лава, отмечаю голы как ГеррероНападающий «Ахмата» Леонардо Лима рассказал, как собирается отмечать забитые голы.Леонардо Лима: Был вариант с «Локомотивом», но агент посоветовал «Ахмат»Нападающий «Ахмата» Леонардо Лима рассказал, почему перешел в клуб из Грозного, а не в «Локомотив».Максим Григорьев перешел в «Урал»Бывший полузащитник «Ростова» Максим Григорьев стал игроком екатеринбургского «Урала».Агент Канунникова может заработать 4 миллиона евро на трансфереАгент полузащитника «Рубина» Максима Канунникова Павел Андреев может заработать четыре миллиона евро в случае трансфера своего клиента в «Спартак».Никита Медведев: Матч с «МЮ» в гостях был самым запоминающимсяВратарь «Локомотива» Никита Медведев поделился впечатлениями от матча на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед», играя за «Ростов» в Лиге Европы.Карасев рассудит ЦСКА и «Локомотив»Стали известны судейские назначения на матчи второго тура РФПЛ-2017/18.Доменико Кришито: Перелет в Хабаровск был худшим событием в жизниЗащитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал о поездке в Хабаровск на матч перового тура РФПЛ против СКА.Виктор Булатов: «Спартак» обыграет «Динамо» с минимальным счетомВиктор Булатов: «Спартак» обыграет «Динамо» с минимальным счетомТрехкратный чемпион России в составе «Спартака» – о столичном дерби «Динамо» – «Спартак».Сергей Прядкин: Знаете,что стало с аренами ЧМ-2010? Кадры,как в «Безумном Максе»Сергей Прядкин: Знаете,что стало с аренами ЧМ-2010? Кадры,как в «Безумном Максе»Глава РФПЛ в большом интервью «Советскому спорту» – о телеправах, потолке зарплат и грустном настоящем стадионов ЧМ-2010.
Хоккей
СКА расторг контракт со Стивом Мозесом
Футбол
Неймар дал согласие на переход в «ПСЖ»
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к Нойштедтеру
Футбол
Агент Ригони: Мой клиент может присоединиться к «Зениту» этим летом
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости