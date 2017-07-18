«Локомотив» – «Арсенал». Стартовые составы команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известены стартовые составы «Локомотива» и «Арсенала» на матч первого тура РФПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверкелия, Баринов, Фарфан, Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Ари.
«Арсенал»: Габулов, Александров, Беляев, Сунзу, Комбаров, Чаушич, Берхамов, Бурчану, Горбатенко, Шевченко, Расич.
Матч состоится в Москве на поле стадиона «Локомотив». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
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