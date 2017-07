Австралийский гонщик Мэттьюз выиграл 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

Как сообщает RT, австралиец Майкл Мэттьюз из Тeam Sunweb стал победителем 16-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс» с финишем в Ромен-сюр-Изер.

В финишном створе спортсмен опередил норвежца Эдвальда Боассона Хагена из Dimension Data и немецкого спринтера Trek-Segafredo Джона Дегенкольба, занявших второе и третье места соответственно.

Sprint serré, @blingmatthews gagne aujourd'hui ! / Matthews takes the win, it was close! #TDF2017 pic.twitter.com/4eaJwe5dPx

Отметим, что этот успех стал для австралийца вторым на нынешней версии «Тур де Франс». Лидерство в генеральной классификации веломногодневки сохранил британский гонщик Team Sky Крис Фрум.

Nouveau classement général, Quintana revient dans le top 10 / New GC, @NairoQuinCo is back in the top 10! #TDF2017 pic.twitter.com/wlRhNcQWnI