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«Астана» переиграла латвийский «Спартак» и вышла в 3-й раунд Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Астана» сыграла вничью с латвийским «Спартаком» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла на поле стадиона «Астана-Арена» в Казахстане завершилась со счетом 1:1.

Напомним, что первый матч этих команд завершился 1:0 в пользу клуба из Казахстана. Таким образом, «Астана» вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Соперником «Астаны» на следующем этапе квалификации станет победитель пары «Мариехамн» (Финляндия) - «Легия» (Польша).

Матч

Астана - Спартак Юр - 1:1 (0:0)

Голы

Твумаси 59 (1:0). Варданян 72 (1:1).

Судья:

Хараламбос Калогеропулос (Греция)

Место и дата

18 июля 17:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

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