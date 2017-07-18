«Астана» переиграла латвийский «Спартак» и вышла в 3-й раунд Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Астана» сыграла вничью с латвийским «Спартаком» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча прошла на поле стадиона «Астана-Арена» в Казахстане завершилась со счетом 1:1.
Напомним, что первый матч этих команд завершился 1:0 в пользу клуба из Казахстана. Таким образом, «Астана» вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Соперником «Астаны» на следующем этапе квалификации станет победитель пары «Мариехамн» (Финляндия) - «Легия» (Польша).
Матч
Астана - Спартак Юр - 1:1 (0:0)
Голы
Твумаси 59 (1:0). Варданян 72 (1:1).
Судья:
Хараламбос Калогеропулос (Греция)
Место и дата
18 июля 17:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция
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