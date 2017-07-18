Татьяна Зайцева: Германия и Швеция будут сверхмотивированы в матче против сборной России

Президент и главный тренер женской команды «Кубаночка» Татьяна Зайцева оценила шанс женской российской сборной на выход из группы на проходящем в Нидерландах чемпионате Европы по футболу.

- Ничья Германии со шведками, конечно, нам на руку, но теперь эти команды будут сверхмотивированы в матче против сборной России, ведь им нужно делать лучше разницу забитых и пропущенных мячей.

Игры будут носить большой эмоциональный накал. Будем болеть за команду. При удачном раскладе даже ничейный результат со Швецией сможет вывести нас в четвертьфинал Евро, - сказала Зайцева в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что в первом матче в группе В российская сборная переиграла команду Италии со счетом 2:1. Во втором туре Евро-2017 сборная России сыграет с командой Швеции (21 июля), а в третьем - со сборной Германии (25 июля).

