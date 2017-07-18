Джо Харт: Хотел бы сыграть против «Манчестер Сити». Это особенное событие для меня

Новичок «Вест Хэма» Джо Харт рассказал о своем отношении к лондонскому клубу, а также поделился ожиданиями от грядущего сезона.

– Я всегда ставил на первое место игровую практику. За этим я и приехал сюда. «Вест Хэм» – клуб с богатой историей. Для меня большая честь защищать цвета этой команды. С нетерпением жду начала нового сезона.

Будучи голкипером «Манчестер Сити», я очень любил играть против «Вест Хэма». Да, до трансфера у меня состоялся разговор с Биличем. Это серьезный специалист. Я его уважаю. Должен признаться, что переход дался мне очень просто.

Что касается моей поездки в Италию, то могу сказать, что это был забавный сезон. Но я всегда хотел вернуться в Англию. Здесь самый яркий чемпионат.

Не хочу думать о том, на каких условиях я покинул «Сити». Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Думаю, сыграть против них будет чем-то особенным, но вряд ли у меня это получится. Таковы условия контракта. Но я уверен, «Манчестер Юнайтед» окажет мне теплый прием, – заявил Харт, слова которого приводит официальный сайт «Вест Хэма».