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Комаров подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Московское «Динамо» подписало просмотровый контракт с нападающим Никитой Комаровым. Об этом информирует официальный Twitter клуба.

Как сообщается, форвард уже тренируется вместе с командой.

Напомним, что 29-летний белорусский нападающий в прошедшем сезоне он принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе минского «Динамо», набрав 10 (6+4) очков.

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