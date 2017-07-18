Комаров подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»
Источник: ФК «Динамо» (Москва)Комментарии
Московское «Динамо» подписало просмотровый контракт с нападающим Никитой Комаровым. Об этом информирует официальный Twitter клуба.
Как сообщается, форвард уже тренируется вместе с командой.
Никита Комаров готовится к сезону вместе с московским "Динамо". Игрок подписал просмотровый контракт. #МыДинамо pic.twitter.com/RrHS44msCv— ХК «Динамо» Москва (@dynamo_ru) 18 июля 2017 г.
Напомним, что 29-летний белорусский нападающий в прошедшем сезоне он принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе минского «Динамо», набрав 10 (6+4) очков.
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