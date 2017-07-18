Кравчук вышел во второй круг турнира в Ньюпорте

Российский теннисист Константин Кравчук одолел Виктора Эстрельи-Бургоса из Доминиканской Республики в первом круге турнира в Ньюпорте.

Встреча, которая длилась 1 час 7 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

За все время игры спортсмен из РФ 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче оппонента.

За выход в четвертьфинал 32-летний москвич поспорит с немцем Петером Гоевчиком, обыгравшим американца Тай-Сон Квятковски.