Кравчук вышел во второй круг турнира в Ньюпорте
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Константин Кравчук одолел Виктора Эстрельи-Бургоса из Доминиканской Республики в первом круге турнира в Ньюпорте.
Встреча, которая длилась 1 час 7 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4.
За все время игры спортсмен из РФ 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче оппонента.
За выход в четвертьфинал 32-летний москвич поспорит с немцем Петером Гоевчиком, обыгравшим американца Тай-Сон Квятковски.
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