Илья «Lil» Ильюк: Я рационалист до мозга костей

Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в интервью Lifehacker рассказал о том, как проходят его дни, а также о своей физической форме.



«Я рационалист до мозга костей. Несмотря на то, что в моей работе всё очень непредсказуемо (в один день нет официальных игр, а в другой начинаешь в два часа дня и заканчиваешь в десять вечера), у меня почти всегда есть чёткий план, который я строго соблюдаю. При этом я редко что-то записываю — всё держу в голове. Из-за тренировок, турниров и перелётов моя жизнь — сплошная смена режимов. Мой обычный день дома: просыпаюсь без будильника → небольшая зарядка → контрастный душ → завтрак чемпиона → индивидуальная тренировка → обед чемпиона → командная тренировка → ужин чемпиона → тёплый душ → сон. Иногда получается выходить на улицу подышать воздухом, позаниматься на спортивной площадке, пойти в кино или качалку.



Хорошая физическая форма важна при любой работе. У меня скорее интеллектуальная деятельность, но в любом случае нужно быть достаточно выносливым. Финальные дни на турнирах — это серьёзное испытание, когда побеждает не тот, кто лучше играет, а тот, кто выносливее. Часто сталкиваешься с тем, что первая игра в десять утра, а последняя, самая важная, в десять вечера. Нужно уметь правильно распределять свои силы, чтобы банально не выдохнуться. Я занимаюсь уличным воркаутом, качаюсь дома, хожу в фитнес-зал, где в основном занимаюсь на беговой дорожке и делаю упражнения по схеме на все группы мышц. Обычно занимаюсь через день: понедельник, среда, пятница».



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