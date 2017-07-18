«Ницца» объявила о переходе защитника «Лиона» Жалле

«Ницца» официально объявила о подписании контракта с защитником «Лиона» Кристофом Жалле.

Жалле провел в составе «Лиона» 92 матча, забил четыре гола и сделал 15 голевых передач.

Напомним, что у 33-летнего защитника закончился контракт с «Лионом». Также в активе Жалле 14 матчей и один гол за сборную Франции.