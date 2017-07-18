«Ницца» объявила о переходе защитника «Лиона» Жалле
Источник: ФК «Ницца»Комментарии
«Ницца» официально объявила о подписании контракта с защитником «Лиона» Кристофом Жалле.
Christophe Jallet : c'est signé 🔴⚫✍🏻 pic.twitter.com/y497drREVG— OGC Nice (@ogcnice) 18 июля 2017 г.
Жалле провел в составе «Лиона» 92 матча, забил четыре гола и сделал 15 голевых передач.
Напомним, что у 33-летнего защитника закончился контракт с «Лионом». Также в активе Жалле 14 матчей и один гол за сборную Франции.
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