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«Ницца» объявила о переходе защитника «Лиона» Жалле

Источник:  ФК «Ницца»Комментарии

«Ницца» официально объявила о подписании контракта с защитником «Лиона» Кристофом Жалле.

Жалле провел в составе «Лиона» 92 матча, забил четыре гола и сделал 15 голевых передач.

Напомним, что у 33-летнего защитника закончился контракт с «Лионом». Также в активе Жалле 14 матчей и один гол за сборную Франции.

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