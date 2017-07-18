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Тренер женской сборной СССР по футболу: Этот вид спорта мы, к сожалению, загубили

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Женская сборная России стартовала с победы на чемпионате Европы-2017. Первый матч группового этапа против команды Италии представители РФ завершили со счетом 2:1. Впереди еще матчи со сборными Швеции и Германии.

– Если Швеция сыграла с Германией вничью, значит, это тоже сильная команда,– рассказал Sobesednik.ru тренер женской футбольной сборной СССР, президент Ассоциации женского футбола Олег Лапшин. – Наши играли здорово, но второй тайм, конечно... Я Лене (Елене Фоминой, главному тренеру российской сборной – прим. Редакции.) подсказать не могу по телефону, но подсказать есть что. Был момент, когда можно было забивать третий гол, но девчонки не могли никак сообразить, как это сделать. Нужно добавить в области наигранности разных комбинаций. А так надежда, конечно, есть, что они сыграют удачно со Швецией и не испугаются Германии.

Напомним, Германия занимает вторую строчку в женском рейтинге ФИФА. 

— Эта команда — неоднократный чемпион Европы, мира и Олимпийских Игр. Там идет очень хорошая работа селекционная, которую мы, к сожалению, загубили еще во времена СССР, – говорит Лапшин. – Мы выходили два раза в финал чемпионата Европы, в то время как мужская команда – нет. У нас раньше 72 клуба участвовали в трех лигах. А сейчас всего не можем и десять команд собрать для премьер лиги. Да и общий уровень слабенький.

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