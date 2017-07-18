«Динамо» – «Спартак». Видео голов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В эти минуты в матче первого тура РФПЛ «Динамо» в Химках принимает «Спартак».
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.
Текстовая трансляция ЗДЕСЬ
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #ДинамоСпартак 0:1 29' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/a2CqnhM8no— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 июля 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #ДинамоСпартак 0:2 32' Луис Адриано @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/Zo1ugAf9i2— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 июля 2017 г.
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