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«Динамо» – «Спартак». Видео голов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В эти минуты в матче первого тура РФПЛ «Динамо» в Химках принимает «Спартак».

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.

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