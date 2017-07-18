Гацкан – лучший игрок «Ростова» в матче с «Уралом»
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование «Лучший игрок команды в матче с «Уралом».
Первое место занял капитан «Ростова» Александр Гацкан, который забил единственный гол своей команды в минувшем матче.
Напомним, что в втором туре РФПЛ «Ростов» на своем поле примет «Ахмат». Игра начнется 23 июля, в 20:00.
Капитан команды, Александр Гацкан - лучший игрок желто-синих в матче с "Уралом". Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/UKgJd9s3c6— Football Club Rostov (@rostovfc) 18 июля 2017 г.
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