Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Австралия8 : 5Россия
Футбол  Динамо1 : 2Спартак
Футбол  Локомотив0 : 0Арсенал Тула
Футбол  Франция- : -Исландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Московское «Динамо» заключило контракты с Рыловым и Кутейкиным

Источник:  КХЛКомментарии

Московское «Динамо» подписало односторонние контракты с защитниками Яковом Рыловым и Андреем Кутейкиным. Об этом информирует официальный сайт КХЛ.

Как сообщается, контракты заключены сроком на два года.

Отмечается, что московский клуб также заключил двустороннее соглашение на два года с защитником Егором Орловым.

Ранее стало известно, что «Динамо» подписало пробные контракты с защитником Максимом Соловьевым и нападающим Никитой Комаровым.

В прошлом сезоне 32-летний Рылов набрал 12 (6+6) очков в 54 встречах регулярного чемпионата КХЛ.  Кутейкин за 42 матча в составе «Динамо» и «Авангарда» в прошлом сезоне набрал 15 (5+10) очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Комаров подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»Московское «Динамо» подписало просмотровый контракт с нападающим Никитой Комаровым. Об этом информирует официальный Twitter клуба.«Нефтехимик» разгромил в контрольном матче «Трактор»На проходящем в Фнляндии тренировочном сборе хоккеисты «Нефтехимика» в товарищеском матче нанесли крупное поражение «Трактору» со счетом 5:1.СКА расторг контракт со Стивом МозесомНападающий Стив Мозес и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Андрей Сергеев: Считают себя крымчаниномЗащитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев рассказал о связи с Крымом.Александр Фролов: Хабаровск находится далеко, но перелеты - часть работыНападающий «Амура» Александр Фролов поделился ожиданиями от нового сезона.Корноухов возглавил школу «Авангарда»Бывший главный тренер «Авангарда» Евгений Корноухов стал директором хоккейной школы клуба.Борис Майоров: СКА ослаб. ЦСКА – главный претендент на Кубок ГагаринаБорис Майоров: СКА ослаб. ЦСКА – главный претендент на Кубок ГагаринаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о шансах ЦСКА на чемпионство в грядущем чемпионате КХЛ.Даллмэн продлил контракт с «Барысом»Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте сообщил о подписании контракта с защитником Кевином Даллмэном.Фролов подписал однолетний контракт с «Амуром»Нападающий Александр Фролов подписал однолетний контракт с «Амуром». Об этом информирует официальный сайт КХЛ.ЦСКА и фига в кармане. Четыре фаворита КХЛ, претендующих на Кубок Гагарина-2018ЦСКА и фига в кармане. Четыре фаворита КХЛ, претендующих на Кубок Гагарина-2018Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко называет квартет лидеров нашей лиги, способных стать будущим чемпионом КХЛ.Жильбер Брюле: Был рад услышать от агента, что я – игрок «Трактора»Нападающий Жильбер Брюле прокомментировал свой обмен из «Нефтехимика» в челябинский «Трактор».Хиетанен и Бухряков стали свободными агентамиДвум хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» (Москва) Дмитрию Бухрякову и Юусо Хиетанену присвоен статус «Неограниченно свободный агент». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.«Трактор» представил логотип сезона-2017/18Хоккейный клуб «Трактор» на своем официальном сайте представил логотип на предстоящий сезон-2017/18.Евгений Губарев: Брюле профессионал до мозга костейГенеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал переход канадского нападающего Жильбера Брюле из нижнекамского «Нефтехимика» в «Трактор».Челябинский «Трактор» приобрел нападающего БрюлеФорвард Жильбер Брюле перешел из нижнекамского «Нефтехимика» в «Трактор». Об этом информирует официальный сайт челябинской команды.Александр Кожевников: «Автомобилист» – это сюрприз нынешнего сезонаДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что «Автомобилист» составит серьезную конкуренцию лидерам КХЛ.Борис Майоров: Мозякину и Зарипову будет тяжко друг без другаБорис Майоров: Мозякину и Зарипову будет тяжко друг без другаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о том, насколько ослабла «Магнитка», разрушив свою ударную пятерку.Сергей Мозякин получил именную золотую клюшкуНа церемонии чествования хоккеистов «Металлурга», которым были вручены серебряные медали, капитан команды Сергей Мазякин получил именную золотую клюшку.Андрей Зюзин: «Салават Юлаев» получил отличный календарьБывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин прокомментировал календарь на новый сезон КХЛ.Словенец Мохович вошел в тренерский штаб «Адмирала»Словенский специалист Клемен Мохорич вошел в тренерский штаб «Адмрала» и будет отвечать за работу с вратарями, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» – «Арсенал». Онлайн
Футбол
«Динамо» – «Спартак». Видео голов
Футбол
«Динамо» – «Спартак». Онлайн
Футбол
«Вест Хэм» объявил о переходе Харта (фото)
Велошоссе
Австралийский гонщик Мэттьюз выиграл 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс»
Футбол
Тошич ведет переговоры с тульским «Арсеналом»
Футбол
Георгий Черданцев: Зачем Канунников «Спартаку»? Не понимаю
Футбол
Два футболиста «Рубина» перешли на правах аренды в «Нефтехимик»
Футбол
Карло Анчелотти: Не хотел бы говорить, почему Санчеса не будет в «Баварии»
Хоккей
СКА расторг контракт со Стивом Мозесом
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Андрей Кутейкин
Андрей Кутейкинвсе новости
Яков Рылов
Яков Рыловвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости