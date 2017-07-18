Московское «Динамо» заключило контракты с Рыловым и Кутейкиным

Московское «Динамо» подписало односторонние контракты с защитниками Яковом Рыловым и Андреем Кутейкиным. Об этом информирует официальный сайт КХЛ.

Как сообщается, контракты заключены сроком на два года.

Отмечается, что московский клуб также заключил двустороннее соглашение на два года с защитником Егором Орловым.

Ранее стало известно, что «Динамо» подписало пробные контракты с защитником Максимом Соловьевым и нападающим Никитой Комаровым.

В прошлом сезоне 32-летний Рылов набрал 12 (6+6) очков в 54 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Кутейкин за 42 матча в составе «Динамо» и «Авангарда» в прошлом сезоне набрал 15 (5+10) очков.