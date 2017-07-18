Василий Уткин – о матче «Динамо» – «Спартак»: Как же не хватает Погребняка
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский комментатор Василий Уткин оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный столичному дерби между «Динамо» и «Спартаком» в 1-м туре РФПЛ.
Напомним, игра проходит в эти минуты в подмосковных Химках. По итогам первого тайма счет 2:0 в пользу красно-белых.
«Как же не хватает Погребняка», – написал Уткин.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Как же не хватает Погребняка.— Василий Уткин (@radioutkin) 18 июля 2017 г.
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