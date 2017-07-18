Василий Уткин – о матче «Динамо» – «Спартак»: Как же не хватает Погребняка

Российский комментатор Василий Уткин оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный столичному дерби между «Динамо» и «Спартаком» в 1-м туре РФПЛ.

Напомним, игра проходит в эти минуты в подмосковных Химках. По итогам первого тайма счет 2:0 в пользу красно-белых.

«Как же не хватает Погребняка», – написал Уткин.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.