Ватерполистки сборной России уступили Австралии в матче чемпионата мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло во втором туре группового раунда потерпела поражение от команды Австралии со счетом 5:8.
Напомним, что в первом матче российская сборная переиграла команду Греции со счетом 9:7.
В заключительном туре группового этапа, который состоится в четверг, 20 июля, россиянки сыграют со сборной Казахстана.
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