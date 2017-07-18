Ватерполистки сборной России уступили Австралии в матче чемпионата мира

На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло во втором туре группового раунда потерпела поражение от команды Австралии со счетом 5:8.

Напомним, что в первом матче российская сборная переиграла команду Греции со счетом 9:7.

В заключительном туре группового этапа, который состоится в четверг, 20 июля, россиянки сыграют со сборной Казахстана.