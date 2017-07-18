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Кассано собрал пресс-конференцию, чтобы объявить о завершении карьеры, но передумал

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано собрал пресс-конференцию, чтобы объявить о досрочном расторжении контракта с «Вероной», подписанного на минувшей неделе.

Согласно информации Football Italia, 35-летний игрок собирался объявить о завершении карьеры, но в последний момент изменил свое решение. Отмечается, что форвард попросил прощения у фанатов «Вероны», заявив, что это был момент слабости с его стороны.

Напомним, Кассано с 2015 по 2017 гг. выступал за «Сампдорию». В прошлом сезоне Кассано не играл из-за разногласий по контракту с клубом.

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