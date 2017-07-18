БАТЭ переиграл «Алашкерт» и вышел в 3-й раунд Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты БАТЭ переиграли в гостях армянский «Алашкерт» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 3:1.
У белорусской команды забитыми мячами отличились защитник Максим Володько и нападающий Михаил Гордейчук, оформивший дубль в этой встрече. У «Алашкерт» точный удар на счету сербского форварда Уроша Ненадовича.
Напомним, что первая встреча этих команд завершилась вничью – 1:1.
В следующем раунде БАТЭ сыграет с чешской «Славией».
Матч
Голы
Ненадович 18 (1:0). Гордейчук 23 (1:1). Гордейчук 35 (1:2). Володько М. 78 (1:3).
Судья:
Петер Краловиц (Словакия)
Место и дата
18 июля 19:00, Алашкерт, Онлайн-трансляция
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