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Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Черноморцем» в 1-м туре чемпионата Украины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты киевского «Динамо» на своем поле переиграли «Черноморец» в первом туре чемпионата Украины со счетом 2:1.

У киевлян точными ударами отличились  Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко. У «Черноморца» единственный забитый мяч на счету Алексея Хобленко.

Отметим, что на 73-й минуте встречи за вторую желтую карточку поле покинул защитник гостей Александр Каплиенко.

В следующем туре 22 июля «Динамо» в гостях встретится с «Шахтером».  В тот же день «Черноморец» на своем поле примет «Сталь» из Каменского.

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