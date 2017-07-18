Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Черноморцем» в 1-м туре чемпионата Украины

Игорь Суркис: «Динамо» будет играть за себя, а не за «Шахтер»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники киевлянам достался швейцарский «Янг Бойз».