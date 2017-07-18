Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Черноморцем» в 1-м туре чемпионата Украины
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты киевского «Динамо» на своем поле переиграли «Черноморец» в первом туре чемпионата Украины со счетом 2:1.
У киевлян точными ударами отличились Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко. У «Черноморца» единственный забитый мяч на счету Алексея Хобленко.
Отметим, что на 73-й минуте встречи за вторую желтую карточку поле покинул защитник гостей Александр Каплиенко.
В следующем туре 22 июля «Динамо» в гостях встретится с «Шахтером».
В тот же день «Черноморец» на своем поле
примет «Сталь» из Каменского.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически