Фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча в Химках
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Как сообщает «БИЗНЕС Online», болельщики «Спартака» и «Динамо» устроили драку во время матча 1-го тура чемпионата России.
Напомним, игра проходит в эти минуты в подмосковных Химках. Счет – 2:1 в пользу красно-белых.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
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