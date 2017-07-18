Умер бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Николай Маслов
Источник: ХК СКАКомментарии
Бывший нападающий СКА
Николай Маслов скончался на 58-м году жизни, сообщает официальный сайт
петербургского клуба.
В последние годы Николай Евгеньевич работал вице-президентом
Федерации хоккея Санкт-Петербурга, выступал за команду ветеранов армейцев. В
2012 году штандарт с его номером был введен в Галерею славы клуба.
Напомним, Маслов выступал за СКА в чемпионате СССР и стал
обладателем бронзовых медалей 1987 года.
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