Умер бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Николай Маслов

Бывший нападающий СКА Николай Маслов скончался на 58-м году жизни, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

В последние годы Николай Евгеньевич работал вице-президентом Федерации хоккея Санкт-Петербурга, выступал за команду ветеранов армейцев. В 2012 году штандарт с его номером был введен в Галерею славы клуба.

Напомним, Маслов выступал за СКА в чемпионате СССР и стал обладателем бронзовых медалей 1987 года.