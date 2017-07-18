«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» в первом туре РФПЛ

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2) в первом туре чемпионата России.

Счет на 29-й минуте открыл Квинси Промес, головой замкнувший подачу Лоренсо Мельгарехо. Спустя три минуты Луис Адриано удвоил преимущество «Спартака», выскочив на ворота и пробив мимо Антона Шунина. В начале второго тайма Кирилл Панченко мощным ударом из-за пределов штрафной пробил Артема Реброва и сократил разницу в счете. А в компенсированное арбитром время счет в матче сравнял Александр Ташаев.

«Динамо» – «Спартак». Видео всех голов матча

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

Отметим, что болельщики «Спартака» и «Динамо» устроили драку во время матча.

В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».

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