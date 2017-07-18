«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» в первом туре РФПЛ
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2) в первом туре чемпионата России.
Счет на 29-й минуте открыл Квинси Промес, головой замкнувший подачу Лоренсо Мельгарехо. Спустя три минуты Луис Адриано удвоил преимущество «Спартака», выскочив на ворота и пробив мимо Антона Шунина. В начале второго тайма Кирилл Панченко мощным ударом из-за пределов штрафной пробил Артема Реброва и сократил разницу в счете. А в компенсированное арбитром время счет в матче сравнял Александр Ташаев.
«Динамо» – «Спартак». Видео всех голов матча
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Отметим, что болельщики «Спартака» и «Динамо» устроили драку во время матча.
В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».
РФПЛ
1-й тур
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция