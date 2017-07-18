Миодраг Божович: Могли отобрать очки у «Локомотива»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что думает о поражении от «Локомотива» в первом туре РФПЛ (0:1).

– В первом тайме создали несколько опасных моментов, и должны были забивать. Но «Локомотив» хорошо оборонялся. А потом, как всегда происходит в футболе, сразу пропустили гол. «Арсенал» заиграл лучше во втором тайме, и мы могли забрать очки у «Локомотива», – сказал Божович на пресс-конференции.

В следующем туре красно-зеленые проведут столичное дерби с ЦСКА. Встреча состоится 21 июля на домашней арене армейцев. «Арсенал» тремя днями позже сыграет против «СКА-Хабаровска» в гостях.

«Локомотив» – «Арсенал». Видео гола