Миодраг Божович: Могли отобрать очки у «Локомотива»
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что думает о поражении от «Локомотива» в первом туре РФПЛ (0:1).
– В первом тайме создали несколько опасных моментов, и должны были забивать. Но «Локомотив» хорошо оборонялся. А потом, как всегда происходит в футболе, сразу пропустили гол. «Арсенал» заиграл лучше во втором тайме, и мы могли забрать очки у «Локомотива», – сказал Божович на пресс-конференции.
В следующем туре красно-зеленые проведут столичное дерби с ЦСКА. Встреча состоится 21 июля на домашней арене армейцев. «Арсенал» тремя днями позже сыграет против «СКА-Хабаровска» в гостях.
«Локомотив» – «Арсенал». Видео гола
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Кверквелия 57 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко
Предупреждения:
Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция