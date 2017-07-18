Юрий Семин: ЦСКА хорошо календарь составляет
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен переносом матча с ЦСКА на пятницу.
– Мы приготовились к тому, что играем немножко другой цикл, а тут за два дня сообщают о решении перенести матч на другую дату. Как я понимаю, оспорить мы это не можем. Но ЦСКА хорошо календарь составляет, – заявил Семин.
Сегодня в матче первого тура «Локомотив» на своем поле победил тульский «Арсенал» (1:0).
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Кверквелия 57 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко
Предупреждения:
Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция