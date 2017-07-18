Юрий Семин: ЦСКА хорошо календарь составляет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен переносом матча с ЦСКА на пятницу.

– Мы приготовились к тому, что играем немножко другой цикл, а тут за два дня сообщают о решении перенести матч на другую дату. Как я понимаю, оспорить мы это не можем. Но ЦСКА хорошо календарь составляет, – заявил Семин.

Сегодня в матче первого тура «Локомотив» на своем поле победил тульский «Арсенал» (1:0).