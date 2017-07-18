«Карабах» взял верх над «Самтредией» и вышел в 3-й раунд Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Карабаха» в гостях переиграли грузинскую «Самтредию» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник азербайджанской команды Вильд-Дональд Гуррье.
Напомним, что первая встреча этих команд завершилась со счетом 5:0 в пользу «Карабаха».
В следующем раунде клуб из Азербайджана встретится с победителем пары «Шериф» - «Кукеси».
Матч
Самтредия - Карабах - 0:1 (0:0)
Место и дата
18 июля 20:00, Эроси Манджгаладзе, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически