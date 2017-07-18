Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Австралия8 : 5Россия
Футбол  Динамо2 : 2Спартак
Футбол  Локомотив1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Франция0 : 0Исландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Панченко: Мы выиграли второй тайм. Ребята – молодцы, бились до конца

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко дал комментарий после столичного дерби со «Спартаком» в 1-м туре РФПЛ (2:2).

«Это был тяжелый матч. Мы отдали много сил ради ничейного результата. В раздевалке все порадовались. Ребята – молодцы, бились до конца.

Мы выиграли второй тайм. В чем главная причина? Команда билась до конца. У нас был шок после второго гола. Потом собрались. Был момент у Ионова на 3-й минуте. Никто не знает, как пошла бы игра, если бы Леша забил. Настраивались на матч с первых минут. Не знаю, что пошло не так.

Какая задача стоит перед клубом? Будем биться в каждом матче. Лично я хочу прогрессировать», – заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

Читайте также:

«Чемпионский фарт закончился?» Генич и КО – о столичном дерби

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 40 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Юрий Семин: ЦСКА хорошо календарь составляетГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен переносом матча с ЦСКА на пятницу.Звоночек для «Спартака». «Динамо» вырвало ничью в сумасшедшей концовкеЗвоночек для «Спартака». «Динамо» вырвало ничью в сумасшедшей концовкеНепонятно, что случилось со «Спартаком» после перерыва, но, ведя в два мяча, чемпион упустил победу в первом туре нового сезона .Миодраг Божович: Могли отобрать очки у «Локомотива»Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что думает о поражении от «Локомотива» в первом туре РФПЛ (0:1).«Чемпионский фарт закончился?» Генич и КО – о столичном дерби«Чемпионский фарт закончился?» Генич и КО – о столичном дерби«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу в Химках.Без усилений, но с молодежью. Как «Локомотив» победил «Арсенал»Без усилений, но с молодежью. Как «Локомотив» победил «Арсенал»«Локомотив» стартовал с победы в чемпионате России, обыграв тульский «Арсенал» с минимальным счетом.«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» в первом туре РФПЛ«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» в первом туре РФПЛ«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в первом туре чемпионата России.«Локомотив» обыграл «Арсенал» благодаря голу КверквелииСегодня, 18 июля, футболисты московского «Локомотива» провели матч 1-го тура РФПЛ.Александр Кержаков: Через год вижу себя чемпионом РоссииАлександр Кержаков: Через год вижу себя чемпионом РоссииБывший нападающий «Зенита» во время прямого эфира в инстаграме рассказал о новой работе в клубе и грандиозных планах.«Локомотив» – «Арсенал». Видео голаВо вторник в матче первого тура РФПЛ «Локомотив» в Москве обыграл тульский «Арсенал» (1:0).Фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча в ХимкахКак сообщает «БИЗНЕС Online», во время матча между московскими «Динамо» и «Спартаком» на центральном секторе стадиона «Арена Химки» произошла драка с участием болельщиков.Василий Уткин – о матче «Динамо» – «Спартак»: Как же не хватает ПогребнякаРоссийский комментатор Василий Уткин оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный столичному дерби между «Динамо» и «Спартаком».Гацкан – лучший игрок «Ростова» в матче с «Уралом»На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование «Лучший игрок команды в матче с «Уралом».«Ростов» начал подготовку к матчу с «Ахматом»Футболисты и тренерский штаб «Ростова» собрались на базе клуба после одного выходного.«Динамо» – «Спартак». Видео головВо вторник в матче первого тура РФПЛ «Динамо» в Химках сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).Комаров подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»Московское «Динамо» подписало просмотровый контракт с нападающим Никитой Комаровым. Об этом информирует официальный Twitter клуба.«Динамо» – «Спартак» – 2:2. Как это было«Динамо» – «Спартак» – 2:2. Как это былоВ матче первого тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком».«Локомотив» – «Арсенал» – 1:0. Как это было«Локомотив» – «Арсенал» – 1:0. Как это былоВ матче первого тура чемпионата России по футболу московский «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом».«Локомотив» – «Арсенал». Стартовые составы командСтал известен стартовый состав «Локомотива» на матч первого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».Тренерский штаб «Динамо» огласил состав на игру со «Спартаком»«Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы на московское дерби, которое состоится сегодня в рамках 1-го тура РФПЛ.
Футбол
«Локомотив» – «Арсенал». Видео гола
Футбол
Фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча в Химках
Футбол
Кассано собрал пресс-конференцию, чтобы объявить о завершении карьеры, но передумал
Водное поло
Ватерполистки сборной России уступили Австралии в матче чемпионата мира
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Кирилл Панченко
Кирилл Панченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости