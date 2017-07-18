Кирилл Панченко: Мы выиграли второй тайм. Ребята – молодцы, бились до конца
Форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко дал комментарий после столичного дерби со «Спартаком» в 1-м туре РФПЛ (2:2).
«Это был тяжелый матч. Мы отдали много сил ради ничейного результата. В раздевалке все порадовались. Ребята – молодцы, бились до конца.
Мы выиграли второй тайм. В чем главная причина? Команда билась до конца. У нас был шок после второго гола. Потом собрались. Был момент у Ионова на 3-й минуте. Никто не знает, как пошла бы игра, если бы Леша забил. Настраивались на матч с первых минут. Не знаю, что пошло не так.
Какая задача стоит перед клубом? Будем биться в каждом матче. Лично я хочу прогрессировать», – заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».
Читайте также:
«Чемпионский фарт закончился?» Генич и КО – о столичном дерби
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция