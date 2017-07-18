Кирилл Панченко: Мы выиграли второй тайм. Ребята – молодцы, бились до конца

Форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко дал комментарий после столичного дерби со «Спартаком» в 1-м туре РФПЛ (2:2).

«Это был тяжелый матч. Мы отдали много сил ради ничейного результата. В раздевалке все порадовались. Ребята – молодцы, бились до конца.

Мы выиграли второй тайм. В чем главная причина? Команда билась до конца. У нас был шок после второго гола. Потом собрались. Был момент у Ионова на 3-й минуте. Никто не знает, как пошла бы игра, если бы Леша забил. Настраивались на матч с первых минут. Не знаю, что пошло не так.

Какая задача стоит перед клубом? Будем биться в каждом матче. Лично я хочу прогрессировать», – заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

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