Чешский нападающий Яромир Ягр может продолжить карьеру в «Оттаве». Об этом в своем твиттере написал чешский журналист Зденек Янда.

«Ягр в «Оттаве»? Говорят, его видели в аэропорту... Это может быть просто выдумкой, но необязательно. По моей информации, «Сенаторс» проявляли к нему интерес», – написал Янда.

Jágr do Ottawy? Prý tam byl viděný na letišti...To může být jen výmysl, ale nemusí. Podle mých info opravdu Senators o něj projevili zájem.. — Zdenek Janda (@zdenek_janda) 18 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что нападающий не смог договорится с «Флоридой» о подписании нового контракта.

Напомним, что Ягр играл за омский «Авангард» с 2008 по 2011 годы, а затем вернулся в НХЛ. В прошедшем сезоне Яромир набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах за «Флориду».

Отметим, что 45-летний чешский форвард дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).