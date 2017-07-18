Леонид Федун: Это начало сезона, первый блин вышел комом
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).
- Это начало сезона, первый блин вышел комом. После 120 минут Суперкубка тяжело восстановиться, но весь сезон с Лигой чемпионов будет таким, поэтому команда должна подстраиваться, - приводит слова Федуна ТАСС.
Добавим, что в следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой».
«Динамо» – «Спартак». Видео всех голов матча
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция