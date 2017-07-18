Леонид Федун: Это начало сезона, первый блин вышел комом

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).

- Это начало сезона, первый блин вышел комом. После 120 минут Суперкубка тяжело восстановиться, но весь сезон с Лигой чемпионов будет таким, поэтому команда должна подстраиваться, - приводит слова Федуна ТАСС.

Добавим, что в следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой».

«Динамо» – «Спартак». Видео всех голов матча