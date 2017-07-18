Французы выиграли командные соревнования по прыжкам в воду на ЧМ, Кузнецов и Тимошинина – 11-е
На проходящем в венгерском Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта французы Лора Марино и Маттье Россе победили в командных соревнованиях по прыжкам в воду, получив в сумме 406,40 балла.
Серебрянные награды достались спортсменам из Мексики Вивиане Дель Анхель Пениче и Роммелю Пачеко (402,35). Третье место завоевали американцы Криста Палмер и Дэвид Динсмор (395,90).
Россияне Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов с результатом 335,60 заняли 11-е место.
Водные
виды спорта
Чемпионат мира
Будапешт (Венгрия)
Прыжки в воду
Команды
1. Матье
Россе / Лаура Марино (Франция) – 406,40
2. Роммель Пачеко / Вивиана дель Анхель Пениче (Мексика) – 402,35
3. Криста Палмер / Давид Динсмор (США) – 395,90…
11. Евгений Кузнецов / Юлия Тимошинина (Россия) – 335,60.