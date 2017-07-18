Массимо Каррера: Игроки начали думать о победе раньше времени? Надеюсь, нет

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о матче первого тура РФПЛ против «Динамо» (2:2).

- Чем вызвана ранняя замена Адриано?

- Усталостью. Он попросил его заменить. Это логично: если футболист устал, он не может выполнять наши требования.



- В чем главная причина провального второго тайма? Игроки подумали, что победили?

- Надеюсь, нет. Прошлый сезон научил нас, что матч заканчивается с финальным свистком. Думаю, случившееся во втором тайме вызвано физическом спадом из-за Суперкубка. Плюс в какой-то момент мы перестали понимать, в какой футбол должны играть.



- Почему было так много брака?

- Повторюсь, во втором тайме мы не правильно подошли к игре. Брак – это следствие того, что команда играла не в тот футбол, к которому мы готовились.



- Как оцените новую пару защитников – Кутепов – Боккетти?

- В первом тайме все было хорошо, во втором – много ошибок. Но не хочу выделять именно эту пару игроков. Но это касается всей команды.



- Наиграл ли «Спартак» сегодня на победу?

- Мы всегда играем на победу. Но проблема в том, что играем мы не одни. Игра разделилась на два разных тайма. В первом был лучше «Спартак», во втором – «Динамо». Они не дали нам после перерыва практически ни одной возможности забить. И забили сами.

«Динамо» – «Спартак». Видео всех голов матча