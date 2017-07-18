Массимо Каррера: Игроки начали думать о победе раньше времени? Надеюсь, нет
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о матче первого тура РФПЛ против «Динамо» (2:2).
- Чем вызвана ранняя замена Адриано?
- Усталостью. Он попросил его заменить. Это логично: если футболист устал, он не может выполнять наши требования.
- В чем главная причина провального второго тайма? Игроки подумали, что победили?
- Надеюсь, нет. Прошлый сезон научил нас, что матч заканчивается с финальным свистком. Думаю, случившееся во втором тайме вызвано физическом спадом из-за Суперкубка. Плюс в какой-то момент мы перестали понимать, в какой футбол должны играть.
- Почему было так много брака?
- Повторюсь, во втором тайме мы не правильно подошли к игре. Брак – это следствие того, что команда играла не в тот футбол, к которому мы готовились.
- Как оцените новую пару защитников – Кутепов – Боккетти?
- В первом тайме все было хорошо, во втором – много ошибок. Но не хочу выделять именно эту пару игроков. Но это касается всей команды.
- Наиграл ли «Спартак» сегодня на победу?
- Мы всегда играем на победу. Но проблема в том, что играем мы не одни. Игра разделилась на два разных тайма. В первом был лучше «Спартак», во втором – «Динамо». Они не дали нам после перерыва практически ни одной возможности забить. И забили сами.
«Динамо» – «Спартак». Видео всех голов матча
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция