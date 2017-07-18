Гилерме: Понимали, что нужно победить «Арсенал», неважно каким образом

Вратарь «Локомотива» Гилерме – о победе над «Арсеналом» в первом туре РФПЛ (1:0).

– Первая игра в сезоне всегда очень сложная. Тем более до этого у нас была трудная встреча со «Спартаком». Я предполагал, что будет нелегко, так как у нас пока не хватает сил. Это видно на поле. В отличие от «Локо», соперник готовился всю неделю к этому матчу. Но мы понимали, что играем дома, нужно сделать результат, неважно каким образом, – сказал Гилерме.

В следующем туре красно-зеленые проведут столичное дерби с ЦСКА. Встреча состоится 21 июля на домашней арене армейцев. «Арсенал» тремя днями позже сыграет против «СКА-Хабаровска» в гостях.

«Локомотив» – «Арсенал». Видео гола