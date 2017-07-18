Гилерме: Понимали, что нужно победить «Арсенал», неважно каким образом
Вратарь «Локомотива» Гилерме – о победе над «Арсеналом» в первом туре РФПЛ (1:0).
– Первая игра в сезоне всегда очень сложная. Тем более до этого у нас была трудная встреча со «Спартаком». Я предполагал, что будет нелегко, так как у нас пока не хватает сил. Это видно на поле. В отличие от «Локо», соперник готовился всю неделю к этому матчу. Но мы понимали, что играем дома, нужно сделать результат, неважно каким образом, – сказал Гилерме.
В следующем туре красно-зеленые проведут столичное дерби с ЦСКА. Встреча состоится 21 июля на домашней арене армейцев. «Арсенал» тремя днями позже сыграет против «СКА-Хабаровска» в гостях.
«Локомотив» – «Арсенал». Видео гола
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Кверквелия 57 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко
Предупреждения:
Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция