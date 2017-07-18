Юрий Калитвинцев: Заслуженно додавили «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев – о ничьей со «Спартаком» в первом туре РФПЛ (2:2).

Когда тренер «Динамо» вошел в зал для пресс-конференций, его встретили аплодисментами.

- Спасибо, - начал тренер. – Я передам это ребятам. Они действительно заслуживают этого. Дело не в счете, а в том качестве игры, которое мы показали во втором тайме. Проигрывая чемпиону в два мяча, в раздевалке спокойно разобрали, что делали не так. Сказали, чтобы не обращали внимания на табло.

В первом тайме мы не справлялись с коллективной скоростью соперника. Потому что сколько ни проводи товарищеских матчей, тренировок, но к таким скоростям можно привыкнуть только тогда, когда встретишься с ними. Во втором тайме мы адаптировались, и в плане скорости предъявили даже больше, чем соперник. Было много моментов. Рад, что получилось отыграться. Заслуженно додавили «Спартак».

- Связка Сапета и Зотов в центре поля – ошибка?

- Нет. Результат первого тайма – это ошибка всей команды. То, о чем я говорил, не справились с предложенными скоростями. И Соу мы выпустили не потому, что были недовольны Сапетой, нет. Это была корректировка плана на игру. Готов ли Соу играть все 90 минут? Пока нет. Но он набирает форму очень быстро. Перед следующей игрой придется поломать голову, кому играть.



- И все же: что вы сказали в перерыве?

- Не буду раскрывать секретов. А то Тарханов почитает это интервью…, - улыбнулся Калитвинцев, намекая на следующую игру - с «Уралом».



- Как вам обстановка на стадионе?

- Прекрасная. Наши болельщики всегда нас хорошо поддерживали. А сегодня атмосфера была праздничной, полный стадион. Думаю, играй мы сейчас на новом стадионе, надеюсь, будем там играть, он тоже бы забился под завязку.