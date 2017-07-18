Денис Глушаков: С Каррерой все спокойно обсудили, ничего по раздевалке не летало
Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).
- Что Массимо Каррера сказал в раздевалке? Ничего не летало?
- Все нормально спокойно обсудили. И все.
- А что конкретно вы не выполнили?
- В первом тайме мы выполнили установку, потом нет. Я же не буду вам рассказывать о нашей тактике.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция