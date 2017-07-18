Денис Глушаков: С Каррерой все спокойно обсудили, ничего по раздевалке не летало

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).

- Что Массимо Каррера сказал в раздевалке? Ничего не летало?

- Все нормально спокойно обсудили. И все.

- А что конкретно вы не выполнили?

- В первом тайме мы выполнили установку, потом нет. Я же не буду вам рассказывать о нашей тактике.