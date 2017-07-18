«Халл» одержал первую победу под руководством Слуцкого

«Халл Сити» в товарищеском матче одержал победу над «Бристоль Роверс», который выступает в третьем по силе английском дивизионе, со счетом 2:1.

У «Халла» забитыми мячами отметились Абель Эрнандес и Джаррод Боуэн. У «Бристоля» точный удар на счету Рори Гэффни. Эта победа стала первой для «тигров» под руководством Леонида Слуцкого.

Напомним, что в дебютном для российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве наставника «Халла» матче, его команда уступила «Оксфорд Юнайтед» со счетом 1:2.