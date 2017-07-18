Александр Бубнов: «Динамо» с достоинством выдержало тест, отыграв два мяча у чемпиона
Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).
- «Динамо» в целом продемонстрировало слаженную организованную игру. В отличие от «Локомотива» бело-голубые оказывали серьезное давление на оборону «Спартака», которая этот тест без отсутствовавшего Джикии не выдержала. «Динамо» же с достоинством выдержало тест, отыграв два мяча у чемпиона, что говорит о готовности команды решать более серьёзные задачи, чем место в десятке сильнейших. Впрочем, делать далеко идущие выводы после первого тура слишком рано, - приводит слова Бубнова Sportbox.
В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция