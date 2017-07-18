Александр Бубнов: «Динамо» с достоинством выдержало тест, отыграв два мяча у чемпиона

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

- «Динамо» в целом продемонстрировало слаженную организованную игру. В отличие от «Локомотива» бело-голубые оказывали серьезное давление на оборону «Спартака», которая этот тест без отсутствовавшего Джикии не выдержала. «Динамо» же с достоинством выдержало тест, отыграв два мяча у чемпиона, что говорит о готовности команды решать более серьёзные задачи, чем место в десятке сильнейших. Впрочем, делать далеко идущие выводы после первого тура слишком рано, - приводит слова Бубнова Sportbox.

В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».