Лоренсо Мельгарехо: В матче с «Динамо» мы потеряли три очка, которые уже были у нас в кармане

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).

- У меня приятное чувство от того, что я отдал голевую передачу на Квинси Промеса, который забил первый мяч, но в то же время мне грустно, потому что мы потеряли в сегодняшнем матче три очка, которые уже были у нас в кармане, - приводит слова Мельгарехо «Газета.Ru».

В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».