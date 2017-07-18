Лоренсо Мельгарехо: В матче с «Динамо» мы потеряли три очка, которые уже были у нас в кармане
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).
- У меня приятное чувство от того, что я отдал голевую передачу на Квинси Промеса, который забил первый мяч, но в то же время мне грустно, потому что мы потеряли в сегодняшнем матче три очка, которые уже были у нас в кармане, - приводит слова Мельгарехо «Газета.Ru».
В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция