Рублев одолел Берлока на старте турнира в Умаге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Карлоса Берлока в первом круге турнира в Умаге.
Встреча, которая длилась 1 час 16 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4.
За все время игры спортсмен из РФ реализовал все 4 брейк-пойнта, проиграв 1 гейм на своей подаче, не сделав ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.
Следующим соперником 19-летнего москвича станет словак Андрей Мартин.
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