Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Австралия8 : 5Россия
Футбол  Динамо2 : 2Спартак
Футбол  Локомотив1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Франция1 : 0Исландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рублев одолел Берлока на старте турнира в Умаге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Карлоса Берлока в первом круге турнира в Умаге.

Встреча, которая длилась 1 час 16 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4.

За все время игры спортсмен из РФ реализовал все 4 брейк-пойнта, проиграв 1 гейм на своей подаче, не сделав ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.

Следующим соперником 19-летнего москвича станет словак Андрей Мартин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кузнецова могла замахнуться на титул». Колонка Анны Чакветадзе«Кузнецова могла замахнуться на титул». Колонка Анны ЧакветадзеЭксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе подвела итоги выступления россиян в одиночном разряде Уимблдона.Андрей Ольховский: Наши теннисисты молоды и прогрессируютПобедитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился мнением, что можно ожидать в будущем от молодых россиийских теннисистов.Анна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работатьАнна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работатьСпециально для «Советского спорта» итоги игрового дня на Уимблдоне подвела комментатор Анна Дмитриева.Рублев уступил Рамосу-Виноласу во втором круге УимблдонаРоссиянин Андрей Рублев проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виноласу во втором круге Уимблдонского теннисного турнира.Анна Дмитриева: Кузнецову всегда называют среди возможных победительницАнна Дмитриева: Кузнецову всегда называют среди возможных победительницСпециально для «Советского спорта» комментатор Анна Дмитриева рассказала, что нам ждать от сегодняшнего дня на Уимблдоне.Анна Дмитриева: Хачанов похож на СафинаАнна Дмитриева: Хачанов похож на СафинаСпециально для «Советского спорта» итоги дня на Уимблдоне подвела комментатор Анна Дмитриева.Рублев за 3,5 часа обыграл итальянца Травалью в первом круге УимблдонаРоссийский теннисист Андрей Рублев одолел представителя Италии Стефано Травалью в первом круге Уимблдона.«Без МГИМО мог быстрее пойти вверх». Что за россиянин вынес Вавринку с Уимблдона«Без МГИМО мог быстрее пойти вверх». Что за россиянин вынес Вавринку с УимблдонаТеннисист Даниил Медведев – о том, сколько он может прожить на 50 тысяч долларов, и о якобы расистском инциденте с американцем Янгом.Хачанов – 37-й в чемпионской гонке АТР, Медведев – 45-йОпубликована новая версия чемпионской гонки АТР, в первой десятке никаких изменений не произошло.Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP, Хачанов – 34-й, Кузнецов – 76-йАссоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.Рублев вышел в основную сетку УимблдонаРоссийский теннисист Андрей Рублев смог пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.Рублев и Габашвили вышли в финал квалификации УимблдонаРоссийские теннисисты Андрей Рублев и Теймураз Габашвили пробились в финальный раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Рублев и Кравчук вышли во второй раунд квалификации УимблдонаРоссияне Андрей Рублев и Константин Кравчук преодолели барьер первого раунда в квалификации на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде Лондона.Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге ATPРоссийский теннисист Карен Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.Шамиль Тарпищев: В российском теннисе – золотая молодежь, и она уже способна выигрыватьПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев убежден в том, что в стране появится новое поколение звезд.Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Хачанов одолел Рублева и вышел в полуфинал турнира в Галле, где может сыграть против ФедерераРоссийский теннисист Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в рамках 1/4 финала турнира в Галле.Рублев обыграл Южного в 1/8 финала турнира в ГаллеМатч 1/8 финала турнира в Галле (Германия) между россиянами Андреем Рублевым и Михаилом Южным завершился победой Рублева. Итоговый счет матча – 6:0, 3:6, 6:3.Рублев обыграл Рамос-Виноласа на старте турнира в ГаллеРоссийский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Альберта Рамос-Виноласа в первом круге турнира в Галле.«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГ«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об итогах выступления россиян в одиночной сетке «Ролан Гарроса».
Футбол
Гилерме: Кричалка фанатов «Спартака»? Это некрасиво
Футбол
Массимо Каррера: Игроки начали думать о победе раньше времени? Надеюсь, нет
Футбол
Леонид Федун: Это начало сезона, первый блин вышел комом
Футбол
Кирилл Панченко: Мы выиграли второй тайм. Ребята – молодцы, бились до конца
все новости
Андрей Рублев
Андрей Рублеввсе новости