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Лейва перешел из «Ливерпуля» в «Лацио»

Источник:  ФК «Лацио»Комментарии

Бразильский полузащитник Лукас Лейва перешел из английского «Ливерпуля» в римский «Лацио». Об этом информирует официальный сайт итальянского клуба.

Подробности трансфера 30-летнего полузащитника не разглашаются. Ранее сообщалось, что наставник «красных» Юрген Клопп не рассчитывает на бразильца, а клуб готов продать его за 5 миллионов фунтов.

Лейва выступал за «Ливерпуль» с 2007 года. За это время полузащитник провел в составе красных почти 346 матчей и стал обладателем Кубка английской лиги.

В минувшем сезоне 30-летний бразильский хавбек сыграл 31 матч за «Ливерпуль» и забил один гол.

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