Лейва перешел из «Ливерпуля» в «Лацио»
Источник: ФК «Лацио»Комментарии
Бразильский полузащитник Лукас Лейва перешел из английского «Ливерпуля» в римский «Лацио». Об этом информирует официальный сайт итальянского клуба.
Benvenuto Lucas ⚪️🔵#WelcomeLeiva @LucasLeiva87https://t.co/384UNNW78p pic.twitter.com/V6lUsfrUX4— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 18 июля 2017 г.
Подробности трансфера 30-летнего полузащитника не разглашаются. Ранее сообщалось, что наставник «красных» Юрген Клопп не рассчитывает на бразильца, а клуб готов продать его за 5 миллионов фунтов.
Лейва выступал за «Ливерпуль» с 2007 года. За это время полузащитник провел в составе красных почти 346 матчей и стал обладателем Кубка английской лиги.
В минувшем сезоне 30-летний бразильский хавбек сыграл 31 матч за «Ливерпуль» и забил один гол.
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