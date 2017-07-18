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Алексей Миранчук: «Локомотив» отдаст все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКА

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре чемпионата России (1:0).

– Мы владели преимуществом, в первом тайме имели несколько моментов. Забей – было бы легче. Но у нас не получилось, пришлось перестраивать игру, больше атаковать, чем обороняться. К счастью, мы все-таки забили и выиграли матч.

– Что Юрий Павлович сказал в перерыве?
– Тренер попросил больше забегать за спину, обострять, включать индивидуальные действия. Быть наглее, играть острее.

– Насколько эта победа важна для «Локомотива»?
– Чемпионат только стартовал, поэтому всегда важно начинать с победы, тем более при своих болельщиках. Слава богу, что победили. 

– Следующий матч с ЦСКА?
– Отдадим все силы, чтобы хорошо сыграть. Помним, что было в последней встрече с ними.

Матч

Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)

Голы

Кверквелия 57 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко

Предупреждения:

Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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