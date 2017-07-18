Михаил Лысов: Очень важно, что в моем дебютном матче «Локо» одержал победу

Полузащитник московского «Локомотива» Михаил Лысов поделился эмоциями после дебюта за столичный клуб в премьер-лиге матчем с тульским «Арсеналом» (1:0).

– До сих пор не верится, что позволили выйти, тем более в таком напряжённом матче! Спасибо тренеру за предоставленную возможность – пока что не могу осознать это!

– Быстро освоился на поле?

– Как вышел на замену. Партнёры подбодрили, и сразу стало легче. Волнения не чувствовалось. Сказали побольше впереди играть и, конечно, помогать сзади.

– В обороне получилось?

– Не сказал бы. Под конец устали. То ли психология, то ли после Суперкубка подсели – всё-таки несколько моментов было у «Арсенала».

– Сам понимал, у тебя большие шансы выйти на поле?

– Да. Но скажу ещё раз: не верится, что удалось сыграть! Конечно, я до этого разминался, надеялся, что меня выпустят. Сергей Алексеев, тренер по физподготовке, подозвал к Юрию Павловичу, который дал мне установку играть вперёд. Очень важно, что в моём дебютном матче команда выиграла!