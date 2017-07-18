Михаил Лысов: Очень важно, что в моем дебютном матче «Локо» одержал победу
Полузащитник московского «Локомотива» Михаил Лысов поделился эмоциями после дебюта за столичный клуб в премьер-лиге матчем с тульским «Арсеналом» (1:0).
– До сих пор не верится, что позволили выйти, тем более в таком напряжённом матче! Спасибо тренеру за предоставленную возможность – пока что не могу осознать это!
– Быстро освоился на поле?
– Как вышел на замену. Партнёры подбодрили, и сразу стало легче. Волнения не чувствовалось. Сказали побольше впереди играть и, конечно, помогать сзади.
– В обороне получилось?
– Не сказал бы. Под конец устали. То ли психология, то ли после Суперкубка подсели – всё-таки несколько моментов было у «Арсенала».
– Сам понимал, у тебя большие шансы выйти на поле?
– Да. Но скажу ещё раз: не верится, что удалось сыграть! Конечно, я до этого разминался, надеялся, что меня выпустят. Сергей Алексеев, тренер по физподготовке, подозвал к Юрию Павловичу, который дал мне установку играть вперёд. Очень важно, что в моём дебютном матче команда выиграла!
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Кверквелия 57 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко
Предупреждения:
Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция