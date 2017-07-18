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Йонас Энрот: Я подумал, что переезд в Европу поможет мне попасть в олимпийскую сборную Швеции

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал, почему принял решение уехать из НХЛ в КХЛ.

- Почему решил принять предложение «зубров»? На мое решение, в том числе, повлиял запрет НХЛ на участие ее игроков в Олимпийских играх. Я подумал, что переезд в Европу поможет мне попасть в олимпийскую сборную Швеции на Играх в Пхенчхане.

Советовался ли с кем-нибудь прежде, чем принять это решение? Да, я разговаривал с Марком-Андре Граньяни, который отыграл в «Динамо» прошлый сезон и был всем очень доволен. Также позвонил Бену Скривенсу, который полностью подтвердил его слова, - передает слова Энрота официальный сайт минской команды.

Напомним, что прошлый сезон Энрот начинал в составе «Торонто», а в январе был обменян в «Анахайм». Ранее вратарь играл в НХЛ за «Баффало», «Даллас» и «Лос-Анджелес».

В составе сборной Швеции Юнас стал чемпионом мира в 2013 году и серебряным призером Олимпийских игр-2014 в Сочи.

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