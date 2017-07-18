Юрий Семин: Плохая игра и победа – это лучше, чем хорошая игра и поражение

Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин пообщался с клубной пресс-службой после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре РФПЛ (1:0).

– Играли на фоне недовосстановления. Важно, что мы набрали три очка. Плохая игра и победа - это лучше, чем хорошая игра и поражение.

– Почему в заявку не попал Тарасов и как оцените дебют Лысова?

– В дополнительное время матча со «Спартаком» у него были проблемы с ахиллом. Мы не стали рисковать. Надеемся, Дмитрий сыграет с ЦСКА. Что касается Лысова, он сыграл неплохо. Было движение.

– В концовке команда села в оборону.

– Это правильное решение. Нужно было сохранить счет в сложном матче и набрать три очка.

– Как отнеслись к переносу матча с ЦСКА?

– Я бы хотел, чтобы нас предупреждали пораньше. У нас есть свой цикл, а нам сообщают о переносе за пару дней до игры. Мы не можем оспорить это решение. ЦСКА хорошо составляет календарь. Все просчитывает.



