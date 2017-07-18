Юрий Семин: Плохая игра и победа – это лучше, чем хорошая игра и поражение
Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин пообщался с клубной пресс-службой после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре РФПЛ (1:0).
– Играли на фоне недовосстановления. Важно, что мы набрали три очка. Плохая игра и победа - это лучше, чем хорошая игра и поражение.
– Почему в заявку не попал Тарасов и как оцените дебют Лысова?
– В дополнительное время матча со «Спартаком» у него были проблемы с ахиллом. Мы не стали рисковать. Надеемся, Дмитрий сыграет с ЦСКА. Что касается Лысова, он сыграл неплохо. Было движение.
– В концовке команда села в оборону.
– Это правильное решение. Нужно было сохранить счет в сложном матче и набрать три очка.
– Как отнеслись к переносу матча с ЦСКА?
– Я бы хотел, чтобы нас предупреждали пораньше. У нас есть свой цикл, а нам сообщают о переносе за пару дней до игры. Мы не можем оспорить это решение. ЦСКА хорошо составляет календарь. Все просчитывает.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Кверквелия 57 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко
Предупреждения:
Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция