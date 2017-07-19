Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Конте подписал с «Челси» новый двухлетний контракт

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заключил с клубом новое соглашение. Об  информирует официальный сайт лондонской команды.

Как сообщается, новый контракт рассчитан на два года. Подробности сделки не разглашаются.

- Я очень рад подписанию нового контракта с «Челси». В первый год мы провели очень серьезную работу, чтобы добиться выдающегося результата, которым я горжусь. Но теперьнам придется поработать еще больше, чтобы остаться на вершине, - приводит слова Конте пресс-служба клуба.

Напомним, что Конте возглавил «Челси» перед началом сезона-2016/17 и привел клуб к победе в чемпионате Англии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лейва перешел из «Ливерпуля» в «Лацио»Бразильский полузащитник Лукас Лейва перешел из английского «Ливерпуля» в римский «Лацио». Об этом информирует официальный сайт итальянского клуба.Джо Харт: Хотел бы сыграть против «Манчестер Сити». Это особенное событие для меняНовичок «Вест Хэма» Джо Харт рассказал о своем отношении к лондонскому клубу, а также поделился ожиданиями от грядущего сезона.Карло Анчелотти: Не хотел бы говорить, почему Санчеса не будет в «Баварии»Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о переговорах с Алексисом Санчесом, а также прокомментировал переход Хамеса Родригеса.«Решение по Санчесу принято». Венгер поставил точку в нашумевшей истории«Решение по Санчесу принято». Венгер поставил точку в нашумевшей историиГлавный тренер «Арсенала» высказался о ситуации Алексиса Санчеса, а также прокомментировал активность клуба в летнее трансферное окно.Щесны прибыл в «Ювентус»Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прибыл в расположение «Ювентуса».Мата и Дармиан избежали серьезных травмПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата и защитник команды Маттео Дармиан не получили серьезных повреждений в контрольном матче с «Реал Солт Лейк» (2:1).Экс-игрок «Ньюкасла» Гуффран подписал контракт с новичком турецкой СуперлигиБывший полузащитник «Ньюкасла» Йоан Гуффран стал игроком «Гезтепе», сообщает официальный сайт новичка турецкой Суперлиги.Райан Гиггз: В «Манчестер Юнайтед» на Лукаку будет оказываться постоянное давлениеБывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона» в стан манкунианцев.Джо Харт прошел медосмотр в «Вест Хэме»«Манчестер Сити» Джо Харт близок к переходу в лондонский «Вест Хэм».Полузащитник «Челси» Пашалич может перейти в «Спартак»Футболист «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в чемпионате России.Защитник Мартина подписал трехлетний контракт с «Эвертоном»Защитник Куко Мартина на правах свободного агента подписал контракт с «Эвертоном». Об этом информирует официальный сайт клуба.«Ничего не слышал об интересе «МЮ». Бэйл – о возвращении в премьер-лигу«Ничего не слышал об интересе «МЮ». Бэйл – о возвращении в премьер-лигуПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал небольшое интервью испанским журналистам.Бывший игрок «Арсенала»: Венгер должен потребовать за Санчеса АгуэроБывший игрок «Арсенала»: Венгер должен потребовать за Санчеса АгуэроБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о возможном трансфере Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити».«Реал» продаст Бэйла ради покупки МбаппеКак сообщает Sunday Express, мадридский «Реал» готов продать полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.Ибрагимович намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед»Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович отказался от переезда в MLS. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на The Sun.Ван Гинкел продлил контракт с «Челси» и будет выступать в аренде за ПСВПолузащитник «Челси» Марко ван Гинкел продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Англии.Карл-Хайнц Румменигге: Алексис Санчес не перейдет в «Баварию»Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии». Об этом заявил председатель правления чемпионов Германии Карл-Хайнц Румменигге.«Челси» хочет приобрести ОбамеянгаФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.Ромеро продлил контракт с «МЮ»Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Нападающий «Манчестер Сити» Нолито перешел в «Севилью»Нападающий «Манчестер Сити» Диего Нолито стал игроком «Севильи». Об этом информирует официальный сайт испанской команды.
Футбол
Денис Глушаков: С Каррерой все спокойно обсудили, ничего по раздевалке не летало
Футбол
Юрий Калитвинцев: Заслуженно додавили «Спартак»
Футбол
Гилерме: Кричалка фанатов «Спартака»? Это некрасиво
Футбол
Массимо Каррера: Игроки начали думать о победе раньше времени? Надеюсь, нет
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости