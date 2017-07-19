Конте подписал с «Челси» новый двухлетний контракт

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заключил с клубом новое соглашение. Об информирует официальный сайт лондонской команды.

Как сообщается, новый контракт рассчитан на два года. Подробности сделки не разглашаются.

- Я очень рад подписанию нового контракта с «Челси». В первый год мы провели очень серьезную работу, чтобы добиться выдающегося результата, которым я горжусь. Но теперьнам придется поработать еще больше, чтобы остаться на вершине, - приводит слова Конте пресс-служба клуба.

Напомним, что Конте возглавил «Челси» перед началом сезона-2016/17 и привел клуб к победе в чемпионате Англии.

