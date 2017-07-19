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«Партизан» сыграл вничью с «Будучностью» и вышел в 3-й раунд Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты белградского «Партизана» разошлись миром с черногорской «Будучностью».

Встреча состоялась во вторник в Подгорице и завершилась вничью – 0:0.

Напомним, что первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу «Партизана».

В следующем раунде «Партизан» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Матч

Будучность - Партизан - 0:0

Судья:

Рой Рейншрейбер (Израиль)

Место и дата

18 июля 21:45, Под Горицом, Онлайн-трансляция

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