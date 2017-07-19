«Партизан» сыграл вничью с «Будучностью» и вышел в 3-й раунд Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты белградского «Партизана» разошлись миром с черногорской «Будучностью».
Встреча состоялась во вторник в Подгорице и завершилась вничью – 0:0.
Напомним, что первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу «Партизана».
В следующем раунде «Партизан» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Матч
Будучность - Партизан - 0:0
Судья:
Рой Рейншрейбер (Израиль)
Место и дата
18 июля 21:45, Под Горицом, Онлайн-трансляция
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