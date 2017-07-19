Николаев выиграл 10-й этап «Шелкового пути», Сотников – 3-й, Шибалов – 4-й
Завершился 10-й этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем
которого стал экипаж Эдуарда Николаева, представляющий команду «КАМАЗ-мастер».
Россиянин преодолел дистанцию 10-го спецучастка за 3 часа 35
минут 21 секунду. Вторым стал чешский гонщик «Татры» Мартин Коломы, проехавший
последние 50 километров на трех колесах. Замкнул тройку лидеров еще один
представитель российский команды Дмитрий Сотников.
Три экипажа «КАМАЗ-мастер» по итогам десяти этапов занимают
три первых места. Так, лидирует Сотников, второй – Антон Шибалов, третий –
Айрат Мардеев.
Ралли-рейд «Шелковый путь»
Грузовики
10-й этап
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) – 3ч35:21
2. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +1:29
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +2:29
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +3:14
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +5:47
Общий зачет1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 31ч27:50
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +15:12
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +29:48
4. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +30:30
5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +1ч50:07