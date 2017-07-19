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Эдуард Николаев: В целом довольны сегодняшним этапом

Источник:  Ралли «Шелковый путь»Комментарии

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал результаты десятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял первое место.

 «В целом довольны сегодняшним этапом, очень интересный. Ожидали больше бездорожья, судя по описанию, да и вчера говорили, что трасса будет более «кочкастая».

Учитывая, что мы испытываем новую подвеску кабины и подвеску основную, хотелось бы больше ям и бездорожья. Но все еще впереди, четыре полноценных дня. Думаю, что там будет все», - приводит слова Николаева официальный сайт ралли-рейда «Шелковый путь».

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