Кирилл Панченко – король первых туров
Лучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона динамовец Панченко отметился голом в премьер-лиге в стартовом туре.
В пятый раз участвует Панченко в турнирах премьер-лиги. И в третий раз он забивает в первой же туре. Причем забивает за три разных клуба! Пять лет назад Кирилл стал автором первого гола чемпионата-2012/13 и первого гола «Мордовии» в РФПЛ.
Три года назад Панченко дебютировал в ЦСКА и снова – первый гол в первом матче. И вот новая команда на уровне премьер-лиги – «Динамо» и опять гол в первом туре.
В двух других случаях Панченко забивал голы во вторых играх. В чемпионате-2013/14 Кирилл играл за «Томь» и открыл счет голам во втором туре.
Два года назад, выступая за ЦСКА, Панченко, в первом туре вышел на 90-й минуте и голов не забил, а во второй своей игре (это был матч 9-го тура) он забил мяч в ворота «Мордовии», с которой дебютировал в высшем свете в 2012 году! Причем Кирилл вышел на поле во втором тайме, когда армейцы проигрывали 0:3, и с гола Панченко начался феерический камбэк, закончившийся победой ЦСКА над «Мордовией» 6:4.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция