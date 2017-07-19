Кирилл Панченко – король первых туров

Лучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона динамовец Панченко отметился голом в премьер-лиге в стартовом туре.

В пятый раз участвует Панченко в турнирах премьер-лиги. И в третий раз он забивает в первой же туре. Причем забивает за три разных клуба! Пять лет назад Кирилл стал автором первого гола чемпионата-2012/13 и первого гола «Мордовии» в РФПЛ.

Три года назад Панченко дебютировал в ЦСКА и снова – первый гол в первом матче. И вот новая команда на уровне премьер-лиги – «Динамо» и опять гол в первом туре.

В двух других случаях Панченко забивал голы во вторых играх. В чемпионате-2013/14 Кирилл играл за «Томь» и открыл счет голам во втором туре.

Два года назад, выступая за ЦСКА, Панченко, в первом туре вышел на 90-й минуте и голов не забил, а во второй своей игре (это был матч 9-го тура) он забил мяч в ворота «Мордовии», с которой дебютировал в высшем свете в 2012 году! Причем Кирилл вышел на поле во втором тайме, когда армейцы проигрывали 0:3, и с гола Панченко начался феерический камбэк, закончившийся победой ЦСКА над «Мордовией» 6:4.