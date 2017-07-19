Божович – рекордсмен среди иностранных тренеров
Для черногорца Миодрага Божовича тульский «Арсенал» стал 6-м клубом на уровне премьер-лиги и он единственный иностранный специалист, работавший с таким числом клубов.
Столько же команд в российских чемпионатах на счету двух россиян Александра Аверьянова («Океан», «Крылья Советов», «Шинник», «Уралан», «Алания», «Факел») и Александра Тарханова (ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек», «Урал»).
А рекордсменом является Сергей Павлов, который с 1992 и по 2016 года возглавлял 7 клубов: «Текстильщик», «Сатурн», «Уралан», «Черноморец», «Луч-Энергия», «Шинник» и «Арсенал».
Кстати, все российские тренеры в дебютных матчах своих команд побеждали по три раза каждый, а вот Божовичу удалось победить всего дважды – с «Амкаром» (2008) и «Локомотивом (2014/15), а проиграл черногорец четырежды и все со счетом 0:1 (с «Москвой», «Динамо», «Ростовом» и теперь с «Арсеналом»).
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Кверквелия 57 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко
Предупреждения:
Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция