Божович – рекордсмен среди иностранных тренеров

Для черногорца Миодрага Божовича тульский «Арсенал» стал 6-м клубом на уровне премьер-лиги и он единственный иностранный специалист, работавший с таким числом клубов.

Столько же команд в российских чемпионатах на счету двух россиян Александра Аверьянова («Океан», «Крылья Советов», «Шинник», «Уралан», «Алания», «Факел») и Александра Тарханова (ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек», «Урал»).

А рекордсменом является Сергей Павлов, который с 1992 и по 2016 года возглавлял 7 клубов: «Текстильщик», «Сатурн», «Уралан», «Черноморец», «Луч-Энергия», «Шинник» и «Арсенал».

Кстати, все российские тренеры в дебютных матчах своих команд побеждали по три раза каждый, а вот Божовичу удалось победить всего дважды – с «Амкаром» (2008) и «Локомотивом (2014/15), а проиграл черногорец четырежды и все со счетом 0:1 (с «Москвой», «Динамо», «Ростовом» и теперь с «Арсеналом»).