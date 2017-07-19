Айрат Мардеев: Ехали аккуратно, понимали, что еще много песков впереди

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты десятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял третье место.

«Сегодня было много извилистых отрезков, местами был риск пробить колеса. Ехали аккуратно, потому что понимали, что еще много песков впереди.

Главным было не потерять времени из-за каких-либо чрезвычайных ситуаций, будь то навигация или прокол», - приводит слова Мардеева официальный сайт ралли-рейда «Шелковый путь».