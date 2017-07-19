Лукас Фернандо: Не надо думать, что «Спартак» стал слабее

Бразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо поделился впечатлениями от московского дерби.

- Все игроки и тренеры «Спартака» не рады, что не получилось обыграть «Динамо». На нашем физическом состоянии сказался матч за Суперкубок, но не надо думать, что «Спартак» стал слабее, «Спартак» будет сильным в этом году. У «Динамо» хорошая команда, с ними будет трудно играть всем соперникам, - передает слова Фернандо ТАСС.

В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».