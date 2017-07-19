Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лукас Фернандо: Не надо думать, что «Спартак» стал слабее

Источник:  ТАССКомментарии

Бразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо поделился впечатлениями от московского дерби.

- Все игроки и тренеры «Спартака» не рады, что не получилось обыграть «Динамо». На нашем физическом состоянии сказался матч за Суперкубок, но не надо думать, что «Спартак» стал слабее, «Спартак» будет сильным в этом году. У «Динамо» хорошая команда, с ними будет трудно играть всем соперникам, - передает слова Фернандо ТАСС.

В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Божович – рекордсмен среди иностранных тренеровДля черногорца Миодрага Божовича тульский «Арсенал» стал 6-м клубом на уровне премьер-лиги и он единственный иностранный специалист, работавший с таким числом клубов.Кирилл Панченко – король первых туровЛучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона динамовец Панченко отметился голом в премьер-лиге в стартовом туре.Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Юрий Семин: Плохая игра и победа – это лучше, чем хорошая игра и поражениеНаставник московского «Локомотива» Юрий Семин пообщался с клубной пресс-службой после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре РФПЛ (1:0).Михаил Лысов: Очень важно, что в моем дебютном матче «Локо» одержал победуПолузащитник московского «Локомотива» Михаил Лысов поделился эмоциями после дебюта за столичный клуб в премьер-лиге матчем с тульским «Арсеналом» (1:0).«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона России«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона РоссииБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги столичного дерби.Алексей Миранчук: «Локомотив» отдаст все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКАПолузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре чемпионата России (1:0).Олег Терехин: Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадокБывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями от московского дерби.Антон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способныАнтон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способныГолкипер «Динамо» оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Лоренсо Мельгарехо: В матче с «Динамо» мы потеряли три очка, которые уже были у нас в карманеПолузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).«Перестали понимать, во что играем». Как Каррера объяснил упущенную победу«Перестали понимать, во что играем». Как Каррера объяснил упущенную победуГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что проваленный второй тайм – результат недавней игры в Суперкубке.Денис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туреДенис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туреПолузащитник и капитан московского «Спартака» прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).Антон Шунин: Скорости в РФПЛ выше. Мы прочувствовали это в игре с чемпиономГолкипер «Динамо» Антон Шунин оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Антон Шунин: Во втором тайме мы много нагнетали и вырвали ничьюГолкипер «Динамо» Антон Шунин оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Александр Бубнов: «Динамо» с достоинством выдержало тест, отыграв два мяча у чемпионаБывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).Валерий Рейнгольд: Никакой паники. «Спартак» сыграл хорошоВалерий Рейнгольд: Никакой паники. «Спартак» сыграл хорошоБывший нападающий «Спартака» похвалил красно-белых после ничьи с «Динамо» (2:2) в 1-м туре РФПЛ.Денис Глушаков: «Спартаку» не хватило везенияПолузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).Денис Глушаков: С Каррерой все спокойно обсудили, ничего по раздевалке не леталоПолузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).Юрий Калитвинцев: Заслуженно додавили «Спартак»Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев – о ничьей со «Спартаком» в первом туре РФПЛ (2:2).Гилерме: Кричалка фанатов «Спартака»? Это некрасивоВратарь «Локомотива» Гилерме высказал мнение о расистской кричалке болельщиков «Спартака» в матче на Суперкубок.
Футбол
Денис Глушаков: С Каррерой все спокойно обсудили, ничего по раздевалке не летало
Футбол
Юрий Калитвинцев: Заслуженно додавили «Спартак»
Футбол
Гилерме: Кричалка фанатов «Спартака»? Это некрасиво
Футбол
Массимо Каррера: Игроки начали думать о победе раньше времени? Надеюсь, нет
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Лукас Фернандо
Лукас Фернандовсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости